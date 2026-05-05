Українці почали полювання на рідкісну рослину: що загрожує за це

Невідомі просто збирали її серед лісу в мішки

Поблизу Знам’янки Кіровоградської області зафіксували незаконне масове збирання черемші — близько 30 мішків рослини, яка занесена до Червоної книги України.

Відео з місця події оприлюднили в одному з місцевих Telegram-каналів.

Йдеться про цибулю ведмежу, або дикий часник, який занесений до Червоної книги України. Рослина перебуває під охороною держави ще з 1980 року через скорочення природних популяцій та ризик зникнення. Відповідно, її зривання, збирання та продаж заборонені законодавством.

Який вигляд має черемша та її основні ознаки. Фото: згенероване ШІ

За порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією незаконно зібраних рослин, як написали у "Суспільне Черкаси".

Черемша традиційно зростає у вологих широколистяних і мішаних лісах. Фахівці зазначають, що вид є вразливим через людську діяльність — зокрема вирубку лісів, осушення територій та масове збирання.

Біологи наголошують, що інтенсивне збирання черемші у великих обсягах створює додатковий тиск на популяцію, яка й без того скорочується, тому природні місця її зростання потребують захисту.

