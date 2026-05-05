Украинцы начали охоту на редкое растение: что грозит за это

Неизвестные просто собирали ее среди леса в мешки

Вблизи Знаменки Кировоградской области зафиксировали незаконный массовый сбор черемши — около 30 мешков растения, занесенного в Красную книгу Украины.

Видео с места происшествия было обнародовано в одном из местных Telegram-каналов.

Речь идет о медвежьем луке, или диком чесноке, который занесен в Красную книгу Украины. Растение находится под охраной государства еще с 1980 года из-за сокращения природных популяций и риска исчезновения. Соответственно, его срыв, сбор и продажа запрещены законодательством.

Как выглядит черемша и ее основные признаки.

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф от 1700 до 3655 гривен с конфискацией незаконно собранных растений, как написали в "Общественное Черкассы".

Черемша традиционно растет во влажных широколиственных и смешанных лесах. Специалисты отмечают, что вид уязвим из-за человеческой деятельности — в частности вырубки лесов, осушения территорий и массового сбора.

Биологи подчеркивают, что интенсивный сбор черемши в больших объемах создает дополнительное давление на популяцию, которая и без того сокращается, поэтому природные места ее роста нуждаются в защите.

