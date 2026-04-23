Яка полуниця насправді найсмачніша? 5 сортів, які не підведуть у кліматі України

Садівники щороку поспішають оновити свої колекції сортів, прагнучи посадити най-найкраще, але забуваючи про перевірені і надійні види.

Нові сорти полуниці найчастіше красиві лише на картинці, а за фактом можуть сильно хворіти, погано плодоносити, пропадати, адже створені вони були для іншого клімату. Найкращий варіант — посадити перевірені та надійні сорти, які вже не один рік ростуть саме у нас, в Україні. Це і обійдеться набагато дешевше, і результат ви отримаєте на порядок кращий.

1. Альба

Плюси: дуже велика ягода, ранній термін дозрівання, гарна форма, важка вага за рахунок щільної структури. Цей сорт чудово продається на ринку та активно поїдається вдома. Мінуси: легка кислинка смаку.

Полуниця "Альба"

2. Азія

Ранньо-середній термін. Головний плюс: просто величезна ягода та шикарний смак.

3. Хоней

Плюси: дуже ранній термін дозрівання та медовий смак із чудовою ароматикою. Мінус: розміри ягоди не рекордні, деяка легкість ягід, але це навіть подобається, коли ягода схожа на зефір.

Полуниця "Азія" та "Хоней"

4. Мальвіна

Один із найпізніших сортів. Це коли всі вже наїлися полуниці, а у вас нова хвиля радості та ягідного щастя. Красива ягода дуже смачна з насиченим темним відтінком.

5. Альбіон

Це як Альба, тільки ремонтантний сорт, тобто здатний плодоносити цілий рік.

Полуниця "Мальвіна" та "Альбіон"

Фото: kust.ua, posadka.com.ua

