Яка полуниця насправді найсмачніша? 5 сортів, які не підведуть у кліматі України
Садівники щороку поспішають оновити свої колекції сортів, прагнучи посадити най-найкраще, але забуваючи про перевірені і надійні види.
Нові сорти полуниці найчастіше красиві лише на картинці, а за фактом можуть сильно хворіти, погано плодоносити, пропадати, адже створені вони були для іншого клімату. Найкращий варіант — посадити перевірені та надійні сорти, які вже не один рік ростуть саме у нас, в Україні. Це і обійдеться набагато дешевше, і результат ви отримаєте на порядок кращий.
1. Альба
Плюси: дуже велика ягода, ранній термін дозрівання, гарна форма, важка вага за рахунок щільної структури. Цей сорт чудово продається на ринку та активно поїдається вдома. Мінуси: легка кислинка смаку.
2. Азія
Ранньо-середній термін. Головний плюс: просто величезна ягода та шикарний смак.
3. Хоней
Плюси: дуже ранній термін дозрівання та медовий смак із чудовою ароматикою. Мінус: розміри ягоди не рекордні, деяка легкість ягід, але це навіть подобається, коли ягода схожа на зефір.
4. Мальвіна
Один із найпізніших сортів. Це коли всі вже наїлися полуниці, а у вас нова хвиля радості та ягідного щастя. Красива ягода дуже смачна з насиченим темним відтінком.
5. Альбіон
Це як Альба, тільки ремонтантний сорт, тобто здатний плодоносити цілий рік.
Фото: kust.ua, posadka.com.ua
