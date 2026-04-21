Смертельно отруйна рослина, що дуже схожа на їстівну, насіялася в Україні: як її розпізнати (інфографіка)

Фахівці пояснили, чому сплутати їх можна найчастіше навесні

Отруйна рослина чемериця опинилась серед "підозрюваних" у смерті лікаря у Львові. Чоловік помер від отруєння рослиною, яку спожив, думаючи, що це черемша, або ж ведмежий часник — їстівна рослина, яка водночас занесена до Червоної книги.

Переплутати дві рослини дуже легко, особливо коли вони молоді, наголошують у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. "Головна небезпека полягає у схожості форми та кольору листя на ранніх стадіях вегетації. Обидві рослини мають широке, еліптичне листя насиченого зеленого кольору, яке з’являється майже одночасно", — пояснює лікар із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Інна Кудлаєнко.

Чемериця чорна (Veratrum nigrum L.) Заповідник "Михайлівська цілина" (Сумська область), 16 травня 2009/ Фото: Микола Книш

В Україні найчастіше зустрічається чемериця Лобеля (зеленоцвіта) та чемериця біла. Це високі, масивні рослини, які можуть сягати 150–175 см у висоту. Коли рослина виростає, має велике листя зі складками та виразними жилками. Рослина поширена майже по всій території країни, крім крайніх степових районів. Масово зустрічається в Карпатах, на Волині, Житомирщині, Київщині, Львівщині, Рівненщині, Сумщини, Тернопільщині, Харківщині.

Рослини легко сплутати - на фото чемериця чорна/ Джерело: Микола Книш

Чемериця має кілька видів, та всі вони дуже токсичні. Кандидат біологічних наук Микола Книш наголосив: "Отруйна рослина, містить одну з найсильніших мʼязових і серцевих отрут – вератрин". Проте, коли рослина вже виросла — вона примітна.

Суцвіття чемериці чорної. Заповідник "Михайлівська цілина" (Сумська область) 13 серпня 2008 р/ Фото: Микола Книш

"Токсини чемериці здатні проникати в організм навіть через шкіру (якщо довго тримати рослину в руках чи розтерти її) або через слизові оболонки. У разі вживання всередину отрута діє миттєво", зауважують у Вінницькому центрі профілактики хвороб.

Найнадійніший спосіб перевірити, що це за рослина, — розтерти листок між пальцями. Якщо пахне часником — це черемша.

Як відрізнити черемшу від чемериці/Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

