Полетів до Москви: над Дніпром радари засікли загадковий літак (карта)

Повітряний простір продовжує залишатися закритим під час війни

У небі над Україною радари продовжують фіксувати загадкові перельоти. Черговий випадок трапився 27 квітня.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. Його системи зафіксували загадковий інцидент у повітряному просторі нашої країни. На онлайн-карті відобразився маяк російського пасажирського літака, який нібито пролетів до України наскрізь.

Деталі польоту:

Йдеться про борт Airbus A320-214 російської авіакомпанії "Аерофлот". Пасажирський літак виконував рейс Стамбул-Москва, але в якийсь момент нібито звернув у бік України та пролетів її наскрізь. Маяк борти фіксували, зокрема над Дніпром, Полтавою та Сумами. Повідомляється, що, попри дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Літак над Україною

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літак із Москви "прорвався" в Україну.