Літак із Москви летів над Україною? Радари засікли дивний борт (карта)

З початку повномасштабної війни небо над Україною офіційно закрите

У повітряному просторі України знову засікли загадковий літак. Він нібито пролетів одразу над кількома областями.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. Повідомляється, що його системи зафіксували дивний інцидент 12 квітня. Маяк літака, який летів із Росії до Єгипту, почав відображатися над Україною.

Деталі польоту:

Йдеться про борт Airbus A321-231 єгипетської авіакомпанії "Nesma Airlines". 12 квітня він виконував рейс Москва — Шарм-еш-Шейх, але в якийсь момент нібито порушив повітряний простір України в районі Рівненщини. Далі маяк літака відображався ще у Львівській та Волинській областях. Попри дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Літак над Україною

Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дивний літак із Москви міг літати над 4 областями України.