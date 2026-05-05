Самолет "Мрия" имеет уникальную иконку на Flightradar, которая передает привет Путину (фото)

Значок борта выделяется детализацией

Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия", который был уничтожен Россией в начале полномасштабного вторжения в Украину, до сих пор "жив" в цифровом варианте. На популярном сервисе по отслеживанию полетов существует его иконка, которая даже иногда "оживает" и передает привет Владимиру Путину.

"Телеграф" рассказывает о том, как выглядит "призрак" "Мрии" на Flightradar24. Борт UR-82060 (регистрационный номер Ан-225) имеет специальную уникальную иконку в приложении сервиса. Она выделяется детализацией, которая отличает "Мрию" от других грузовых бортов: шесть двигателей и характерное хвостовое оперение.

Справка: Flightradar24 — это самый популярный публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

В марте 2022 года иконка украинского самолета внезапно "ожила" и отображалась на карте среди настоящих бортов. "Призрак" легендарного самолета сделал несколько кругов вокруг Киева и передал привет оккупантам надписью "FCKPUTIN" (К ч***у Путина).

Мрия на Flightradar24

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет из Москвы "прорвался" в Украину.