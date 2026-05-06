Почему "АТБ" в одних регионах "бомжацкие", а в других – крутые? Есть простое объяснение

За прошлый год в Украине открылось почти семь десятков новых "АТБшок"

Супермаркеты сети "АТБ" обычно есть в большинстве городов Украины, однако состояние магазинов может существенно отличаться. В частности, в Киеве и в западном регионе часто можно встретить не очень современные магазины, тогда как на Днепропетровщине они обычно значительно лучше.

"Телеграф" разбирался, почему сложилась подобная ситуация. Дело в том, что первые магазины сети появились именно в Днепре в далеком 1993 году на базе нескольких советских гастрономов. Современное название "АгроТехБизнес" (сокращенно "АТБ") сеть получила в 1998 году.

Постепенно сеть расширялась и сейчас существует по всей Украине. Однако Днепропетровщина остается регионом, где магазины наиболее современные, часто с инновационным дизайном.

В Киев и западные области сеть пришла позже, когда уже была достаточно высокая конкуренция. Там часто можно увидеть довольно запущенные "АТБ" устаревшего дизайна, так как сеть в других регионах развивается медленнее.

Однако всюду, где открываются новые супермаркеты сети, они выглядят стильно и современно. Что не всегда можно сказать о магазинах, открытых ранее.

Следует отметить, что сеть "АТБ" постоянно открывает новые магазины. В 2025 году было открыто 67 новых супермаркетов. Сейчас в Украине их работает 1 329.

Динамика расширения сети "АТБ" за 5 лет. Фото: Инфографика "АТБ"

