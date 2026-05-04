Секрет трьох букв: що ховається за назвою "АТБ" та як розшифровується

Назву мережі супермаркетів "АТБ" знає практично кожен українець. Однак не багато хто замислювався про те, що вона означає.

"Телеграф", посилаючись на офіційний сайт компанії, розповідає про те, як розшифровується абревіатура "АТБ". Розвиток найбільшого рітейлера країни розпочався у 1993 році, коли дніпровські підприємці Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун вирішили модернізувати старі гастрономи, перетворивши їх на зручні міні-маркети. До 1998 року компанія побудувала систему самозабезпечення, що дозволило їй гнучко підлаштовуватися під потреби покупців і швидко масштабуватися.

Магазин АТБ. Фото — Вікіпедія

Хоча сьогодні мережа офіційно називається ТОВ "АТБ-Маркет", це ім’я сягає корінням у минуле: назва є скороченням від "АгроТехБізнес" — саме так іменувалася перша фірма бізнесменів, яка спочатку займалася аграрним сектором та сільгосптехнікою.

За понад 30 років підприємство виросло у найбільшу роздрібну мережу національного масштабу. До кінця 2021 року мережа "АТБ-Маркет" налічувала 1196 магазинів у 24 областях України.

