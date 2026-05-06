Одна на всю Україну: яке рідкісне ім'я носить дівчина (фото)

Вона справжній "скарб"

У соцмережі Threads після допису українки про своє ім’я Аполлінарія з’явився новий тренд. Користувачі почали ділитися фото паспортів і розповідати про свої рідкісні та незвичні імена.

Серед численних дописів особливо виділилася історія дівчини під ніком "mamedova_brilliant" на ім’я Брильянт. Її ім’я викликало активне обговорення в коментарях, де користувачі жартували та ділилися враженнями.

Зокрема, один із коментарів: "Ну ваш чоловік одразу знав, що йому Бриліант попався".

Чимало людей також цікавилися, чи має дівчина скорочену форму імені у повсякденному житті. У відповідь вона розповіла, що в дитинстві її називали "Брілечка" або "Бріля", однак зараз ці варіанти використовують лише найближчі подруги. Для всіх інших вона — просто Брильянт.

У коментарях також дехто захоплюється незвичним іменем, а інші жартують, що теж хотіли б мати настільки яскраве ім’я.

Якщо подивитись на дані з платформи "Рідні", то в Україні таке ім’я носить лише одна людина, і вона зареєстрована в Дніпропетровській області.

