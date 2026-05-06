Одна на всю Украину: какое редкое имя носит девушка (фото)

Она настоящее "сокровище"

В соцсети Threads после сообщения украинки об своем имени Аполлинария появился новый тренд. Пользователи начали делиться фото паспортов и рассказывать о своих редких и необычных именах.

Среди многочисленных сообщений особенно выделилась история девушки под ником "mamedova_brilliant" по имени Брильянт. Ее имя вызвало активное обсуждение в комментариях, где пользователи шутили и делились впечатлениями.

В частности, один из комментариев: "Ну ваш муж сразу знал, что ему Бриллиант попался".

Многие также интересовались, имеет ли девушка сокращенную форму имени в повседневной жизни. В ответ она рассказала, что в детстве ее называли "Брилечка" или "Бриля", однако сейчас эти варианты используют только самые близкие подруги. Для всех остальных она – просто Брильянт.

В комментариях также некоторые увлекаются необычным именем, а другие шутят, что тоже хотели бы иметь столь яркое имя.

Если посмотреть на данные с платформы "Рідні", то в Украине такое имя носит только один человек, и он зарегистрирован в Днепропетровской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинка имеет странное имя, которое похоже на кличку для кошки.