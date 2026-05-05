Було в трійці лідерів: яке чоловіче ім’я втратило популярність після 70-х в Україні

На це значною мірою вплинула мода та асоціація з ім'ям

Колись ім’я Василь було серед найпопулярніших в Україні й входило в трійку лідерів, але вже за кілька десятиліть воно майже повністю зникло зі списків новонароджених.

Як і чому ім’я, яке колись обирали тисячі батьків, втратило популярність, пояснив "Телеграф". За даними порталу "Рідні", воно було особливо поширеним в Україні у 1940-х роках, а пік припав на 1942 рік.

На той час цим ім’ям назвали майже 8350 хлопців (7,9%), і воно посідало 3 місце у рейтингу найпопулярніших імен.

Ближче до 1970-х років ім’я поступово почало переходити в категорію "сільських" або "застарілих", поступаючись місцем більш сучасним і "міським" варіантам. Уже у 1966 році воно повністю зникло з рейтингу найпопулярніших.

Чому воно зникло з рейтингу

Серед причин зниження популярності — асоціація з "сільським" стилем, що посилилася в період урбанізації 60–70-х років, коли батьки в містах надавали перевагу більш "сучасним" і "європейським" іменам. Також вплинуло "пересичення" ім’ям, адже воно було надто поширеним у попередні десятиліття.

Окремо зазначається вплив радянської моди, яка зміщувала акцент на імена, що легко вимовлялися в російськомовному середовищі та звучали універсальніше. Додатково зменшувальна форма "Вася" іноді сприймалася як надто проста, що також впливало на вибір батьків.

Попри це, ім’я Василь залишається класичним українським ім’ям грецького походження, що означає "цар" або "владний".

