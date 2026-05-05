Неможливо прочитати з першого разу: в Україні є чоловік з рекордно довгим ПІБ (фото)
Фото паспорта здивувало "Threads"
У соцмережі "Threads" українка поділилася дописом про своє незвичне ім’я — Аполлінарія. Пост швидко привернув увагу користувачів і запустив хвилю обговорень: люди почали ділитися власними історіями про рідкісні та складні імена.
Одним із найобговорюваніших став коментар користувача з ніком "serezhapro", який опублікував фото паспорта чоловіка з надзвичайно довгим ПІБ. Його прізвище — Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко, ім’я — Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав, а по батькові — Благовістодаромиросоломонович-Життєлюбоясноликович.
У коментарях миттєво з’явилися жарти: "Я уявляю, як він подає документи в ЦНАПу", "Це ім’я читають опівночі зі свічками і пентаграмою", "Це книжка за здравіє?" та "На клавіатурі просто заснули".
Користувачі зазначають, що така людина справді існує. За словами одної користувачки, чоловік щороку додає нові імена, а його паспорт-книжка підтверджує цю історію. Дехто в коментарях навіть стверджує, що особисто бачив його під час працевлаштування.
