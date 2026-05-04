Асоціюється з лайкою? Яке незвичайне ім’я носить українка

Дівчина сама в коментарях відповідала на жарти та запитання

Користувачка Threads поділилася у дописі своїм незвичним ім’ям — Аполлінарія. Пост швидко став вірусним: користувачі почали масово розповідати про власні імена, запускаючи своєрідний тренд у коментарях.

Серед найобговорюваніших історій з’явився допис із фото паспорта іншої дівчини під ніком "byjorik", де поруч з ім’ям було зазначено "Вія". Це викликало хвилю реакцій і жартів у мережі.

Частина користувачів почала іронізувати над звучанням імені, зокрема пишучи, що "головне — не вийти заміж за китайця з прізвищем По". Інші жартували про складність підрахунку носіїв: "Одна Вія, а дві? Вибачте…". Сама авторка з гумором підхопила обговорення і відповіла, що в такому разі буде "дві вії".

Ім’я викликало хвилю жартів у коментарях. Фото: Threads

Жарт про “дві вії” розвеселив користувачів. Фото: Threads

У треді також запитували, як до неї звертаються вдома — дівчина відповіла, що в родині використовують пестливі форми "Вієчка" та "Віюсік".

Обговорення імен зібрало сотні коментарів. Фото: Threads

Деякі користувачі зазначили, що ім’я Вія вважається традиційним в Латвії.

Дискусія про те, звідки ім'я Вія. Фото: Threads

Окрему увагу в обговоренні звернули й на прізвище дівчини — Бужор. У коментарях написали, що воно походить з молдавської мови й перекладається як півонії.

Прізвище дівчинки також не залишили без уваги. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у цьому дописі є ще одне цікаве ім'я, яке асоціюється з кличкою для кішки.