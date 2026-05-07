Новый закон меняет все: что будет с пенсией, если работодатель не платил взносы в ПФУ

Стаж теперь могут засчитать несмотря на долги работодателя

В Украине добавили изменения в закон о пенсионном страховании, определяющий, как засчитывается трудовой стаж для пенсии.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ — закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа", который ранее был поддержан Верховной Радой. Об основных изменениях рассказали в видео на YouTube-канале "Народная мысль".

Одним из ключевых изменений является порядок зачисления стажа в тех случаях, когда работодатель не уплатил страховые взносы за работника. В законе отмечено, что ответственность за такие нарушения возлагается на работодателя, а не на работника.

Если предприятие подало отчетность и в ней указано начисление взносов в размере не менее минимального, такой период работы может быть отнесен к страховому стажу, даже если фактическая уплата взносов не состоялась. В настоящее время минимальный взнос составляет 1731 гривну.

Таким образом, если работодатель имеет задолженность перед Пенсионным фондом, но отчетность оформлена должным образом, стаж работнику засчитывается. Дальнейшее урегулирование вопроса неуплаты происходит между Пенсионным фондом и работодателем, а не влияет на право человека на пенсию.

