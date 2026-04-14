Мінімальний стаж і до 20 тисяч зарплати: кому на таку пенсію розраховувати в 2026
Виплата буде меншою, аніж очікується
У 2026 році українців, які мають мінімальний стаж і зарплату до 20 тисяч гривень, розмір пенсії може бути досить низьким — сума виявиться значно нижчою, ніж багато хто очікує.
За даними пенсійного калькулятора, чоловік, який у цьому році виходить на пенсію у 65 років, має 15 років стажу та отримував заробітну плату до 20 тисяч гривень, може розраховувати приблизно на 3300 гривень щомісячних виплат.
Важливо, що ця сума розрахована без урахування додаткових пільг або статусів, як-от ветеран війни, почесний донор чи інші соціально вразливі категорії, які можуть підвищувати розмір виплат.
Яким має бути стаж для виходу на пенсію в 2026
У 2026 році також посилюються вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — від 15 років.
У Пенсійному фонді зазначають, що вимоги до стажу зростатимуть і надалі — щороку до 2028 року необхідний показник для виходу у 60 років збільшуватиметься ще на один рік. Якщо ж людина не накопичила достатнього стажу, вона зможе оформити пенсію пізніше, після виконання встановлених умов.
