Мінімальний стаж і до 20 тисяч зарплати: кому на таку пенсію розраховувати в 2026

Виплата буде меншою, аніж очікується

У 2026 році українців, які мають мінімальний стаж і зарплату до 20 тисяч гривень, розмір пенсії може бути досить низьким — сума виявиться значно нижчою, ніж багато хто очікує.

За даними пенсійного калькулятора, чоловік, який у цьому році виходить на пенсію у 65 років, має 15 років стажу та отримував заробітну плату до 20 тисяч гривень, може розраховувати приблизно на 3300 гривень щомісячних виплат.

Від чого залежить пенсія в 2026. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Важливо, що ця сума розрахована без урахування додаткових пільг або статусів, як-от ветеран війни, почесний донор чи інші соціально вразливі категорії, які можуть підвищувати розмір виплат.

Яким має бути стаж для виходу на пенсію в 2026

У 2026 році також посилюються вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — від 15 років.

У Пенсійному фонді зазначають, що вимоги до стажу зростатимуть і надалі — щороку до 2028 року необхідний показник для виходу у 60 років збільшуватиметься ще на один рік. Якщо ж людина не накопичила достатнього стажу, вона зможе оформити пенсію пізніше, після виконання встановлених умов.

