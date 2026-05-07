Швидше нікуди: як один предмет з кухні може знову зробити тертку гострою

Цей матеріал допоможе відновити гостроту металу

Якщо тертка почала гірше працювати і продукти натираються важче, її не обов’язково одразу замінювати. Існує простий спосіб відновити її гостроту підручними засобами.

Один із простих способів відновити її робочі властивості — використання харчової фольги. Таким лайфхаком поділилась блогерка Олена Матвеєєва на своєму YouTube-каналі.

Для цього достатньо взяти шматок фольги, щільно зім’яти його у кульку та використовувати як матеріал для шліфування. Отриманою кулькою потрібно інтенсивно потерти всю поверхню тертки з кожного боку протягом 1-2 хвилин. Під час цього фольга допомагає вирівняти та частково заточити дрібні зубці.

Після обробки тертку необхідно ретельно промити під теплою водою, щоб видалити залишки металевих частинок.

Такий спосіб найчастіше застосовують для дрібної та середньої тертки, після чого вона тимчасово відновлює свою ефективність і краще натирає продукти.

