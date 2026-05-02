Як уникнути смороду вдома. Американка назвала 13 місць, які обов’язково треба перевіряти

Причиною неприємного запаху може бути не тільки холодильник

Інколи в оселі з'являється неприємний запах, походження якого важко зрозуміти. Тому господиням радять обов'язково регулярно перевіряти кілька неочевидних місць.

Про це пише американка у мережі. За її словами, іноді причина неприємного запаху — це не тільки неякісне прибирання, а й догляд за текстилем чи килимами.

Жінка зазначає, що першочергово треба налагодити особисту гігієну в родині, особливо якщо є діти чи тварини. Тобто переконатись в тому, що всі члени сім'ї добре миються та доглядають за інтимною гігієною. Якщо з цим питанням вирішено, тоді можна перевірити кілька місць у будинку:

вентиляційний отвір витяжки;

сушарка для одягу, її фільтр треба регулярно чистити та не дозволяти накопичуватись волозі у барабані тощо;

чохли для матраців — їх треба прати раз на тиждень, краще використовувати непромокаючі, які не будуть пропускати вологу;

виносьте матраци на свіже повітря влітку, особливо коли сонячно — це сприятиме провітрюванню та дезінфекції;

ковдри та простирадла — їх треба прати щонайменше раз на місяць, а краще раз на два тижні;

кухонні шафи зверху — тут може накопичуватись бруд;

зливи у ванній та на кухні — їх треба регулярно прочищати та мити;

холодильник;

килими — їх слід професійно чистити чи прати хоча б раз на пів року, але краще частіше;

килимове покриття — його треба регулярно змінювати, але краще придбати той, який можна мити;

рушники та постільна білизна — їх треба прати на 90 градусах з дезинфікуючими засобами;

посудомийна машина та пральна машина — регулярно вмикайте режим очистки та домивайте те, що пристрій пропускає;

перевірте місця під раковиною, холодильником, плитою чи за туалетом — переконайтесь, що нічого не тече і там немає бруду;

Окрім того, американка радить придбати очисник повітря, який зменшить кількість пилу, шерсті у приміщені. Це сприятиме зменшенню інтенсивності запахів та прояву алергії.

