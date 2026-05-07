Быстрее некуда: как один предмет из кухни может вернуть остроту терке

Этот материал поможет восстановить остроту металла

Если терка стала хуже работать и продукты натираются тяжелее, ее не обязательно сразу заменять. Существует простой способ восстановить остроту подручными средствами.

Один из простых способов восстановить ее рабочие свойства – использование пищевой фольги. Таким лайфхаком поделилась блоггер Елена Матвееева на своем YouTube-канале.

Для этого достаточно взять кусок фольги, плотно смять его в шарик и использовать в качестве материала для шлифования. Полученным шариком нужно интенсивно потереть всю поверхность терки с каждой стороны в течение 1-2 минут. При этом фольга помогает выровнять и частично заточить мелкие зубцы.

После обработки терку нужно тщательно промыть под теплой водой, чтобы удалить остатки металлических частиц.

Такой способ чаще применяют для мелкой и средней терки, после чего она временно восстанавливает свою эффективность и лучше натирает продукты.

