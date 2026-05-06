Не всё мороженое в магазине — качественное. Диетолог сделала свой выбор среди популярных товаров

Преобладают позиции с положительной оценкой

Мороженое в магазине часто кажется одинаковым, но эксперты с этим не согласны. В этот список попали даже известные бренды.

В Threads нутрициолог Мария проанализировала популярные бренды и разделила их на те, которые можно брать чаще, и те, которые лучше обходить стороной.

К категории "да " она отнесла мороженое:

Максхолод "Киевский пломбир" с фисташкой и классический пломбир, а также продукция "Lasunka Grand Prix" (малина, манго и обычный пломбир для детей).

Положительно она оценила и "Своя Линия" "Золотой каштан" (пломбир и шоколадный), однако отметила, что плодово-ягодное мороженое в стаканчике приемлемо, но сам стакан — менее удачный вариант.

Также в условно рекомендованные варианты попал "Хрещатик" пломбир и шоколадный сэндвич, хотя автор подчеркнула, что есть лучшие альтернативы.

Отрицательную оценку получили несколько продуктов. В частности, "Monaco" (манго-меренга) она назвала "очень переоцененным брендом". В категорию "нет" также попали "Рудь" (черника-ежевика и рожок со вкусом кофе), "Pear D’Or Blue" со вкусом сыра дорблю, "Лимо" 1965 (черешня-йогуртовое и пломбир), а также "Умный выбор" в стакане с вишневой подваркой.

