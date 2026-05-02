Перевіряємо на свіжість яйця з "АТБ": на що звернути увагу в магазині та вдома

Анастасія Мокрик
Названо спосіб визначити придатність продукту перед покупкою. Фото Колаж "Телеграфу"

Розповідаємо, як вибрати якісний продукт та уникнути ризиків

Багато хто віддає перевагу купівлі яєць у супермаркетах "АТБ" за знижками та різними акціями. Однак підходити до придбання цього товару потрібно з особливою уважністю.

Є кілька міні-тестів, які можна провести прямо в супермаркеті, щоб не придбати зіпсований товар, або можна перевірити яйця в домашніх умовах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, на що обов’язково варто звертати увагу у супермаркетах та як перевірити яйця вдома. Зазначимо, що в асортименті магазину зазвичай представлені бренди "Квочка", "Своя лінія", "Ясенсвіт".

Як перевірити яйця в магазині

Насамперед завжди потрібно звертати увагу на дату сортування та термін придатності, які вказані на упаковці. Що ближче дата до поточного дня, то краще.

Маркування:

  • Д (Дієтичні): Термін реалізації — до 7 днів. Це найсвіжіші яйця.
  • С (Столові): Термін реалізації — до 25 днів

Далі дивимося на цілісність лотка. Можна відкрити упаковку та перевірити кожне яйце на цілісність, оскільки в супермаркетах часто зустрічаються розбиті яйця.

У магазині потрібно перевірити яєчну шкаралупу. Фото: Знегероване ШІ/"Телеграф"

Крім того, прямо в магазині можна збовтати яйце і якщо буде чітко чути бовтання, значить усередині яйця вже відбулися зміни і вживати його не варто.

Яйце треба збовтати. Знегероване ШІ/"Телеграф"

Як перевірити яйця в будинки

Провести невелику перевірку на свіжість можна й у домашніх умовах. Найпростіший спосіб – з водою. Необхідно взяти склянку або неглибоку миску з холодною водою та обережно опустити туди яйце. Далі дивимося:

  • Якщо яйце лежить на дні боком, то воно свіже
  • Якщо стоїть на дні вертикально — не першої свіжості (близько 2-3 тижнів), але придатне для їжі
  • Якщо випливло — значить яйце вже зіпсоване
Тест на свіжість яйця за допомогою води. Знегероване ШІ/"Телеграф"

