Перевіряємо на свіжість яйця з "АТБ": на що звернути увагу в магазині та вдома
Розповідаємо, як вибрати якісний продукт та уникнути ризиків
Багато хто віддає перевагу купівлі яєць у супермаркетах "АТБ" за знижками та різними акціями. Однак підходити до придбання цього товару потрібно з особливою уважністю.
Є кілька міні-тестів, які можна провести прямо в супермаркеті, щоб не придбати зіпсований товар, або можна перевірити яйця в домашніх умовах.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, на що обов’язково варто звертати увагу у супермаркетах та як перевірити яйця вдома. Зазначимо, що в асортименті магазину зазвичай представлені бренди "Квочка", "Своя лінія", "Ясенсвіт".
Як перевірити яйця в магазині
Насамперед завжди потрібно звертати увагу на дату сортування та термін придатності, які вказані на упаковці. Що ближче дата до поточного дня, то краще.
Маркування:
- Д (Дієтичні): Термін реалізації — до 7 днів. Це найсвіжіші яйця.
- С (Столові): Термін реалізації — до 25 днів
Далі дивимося на цілісність лотка. Можна відкрити упаковку та перевірити кожне яйце на цілісність, оскільки в супермаркетах часто зустрічаються розбиті яйця.
Крім того, прямо в магазині можна збовтати яйце і якщо буде чітко чути бовтання, значить усередині яйця вже відбулися зміни і вживати його не варто.
Як перевірити яйця в будинки
Провести невелику перевірку на свіжість можна й у домашніх умовах. Найпростіший спосіб – з водою. Необхідно взяти склянку або неглибоку миску з холодною водою та обережно опустити туди яйце. Далі дивимося:
- Якщо яйце лежить на дні боком, то воно свіже
- Якщо стоїть на дні вертикально — не першої свіжості (близько 2-3 тижнів), але придатне для їжі
- Якщо випливло — значить яйце вже зіпсоване
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що раніше українка купила плавлений сирок в "АТБ" і отримала "подарунок" мертвого павука всередині.