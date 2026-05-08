В Украине живет черепаха весом свыше 100 кг: где увидеть гиганта (видео)

Животное дважды перевозили

Винницкий зоопарк пополнился уникальными жителями. Сюда на постоянное жительство переехали шпороносные черепахи.

Ранее эти рептилии находились в Киевском зоопарке, куда попали после эвакуации из зоны активных боевых действий. "Телеграф" расскажет, что известно об этом виде пресмыкающихся и где их можно найти сейчас.

Откуда они родом

Шпороносная черепаха (Centrochelys sulcata) — это настоящий "гость из горячей Африки". Это самая большая материковая черепаха в мире (уступает размерам только островным гигантам из Галапагосов и Альдабры).

Как они выглядят и сколько весят

Эти черепахи поражают своим могуществом. Взрослые особи легко пересекают отметку в 100 кг. Панцирь имеет песочно-коричневую окраску, помогающую маскироваться в пустыне. Свое название они получили из-за характерных больших наростов (шпор) на задних лапах, которые помогают им рыть норы и защищаться. Настоящие долгожители, которые могут жить более 70–100 лет.

Чем лакомятся великаны

Несмотря на свой грозный вид, эти рептилии суровые вегетарианцы. Их рацион в зоопарке максимально приближен к природному:

Основа: Свежая трава, сено и разнообразная зелень.

Свежая трава, сено и разнообразная зелень. Овощи: Морковь, тыква, кабачки.

Морковь, тыква, кабачки. Фрукты: Лишь изредка десерт (например, яблоки).

Где искать экзотических гостей

Увидеть африканских великанов можно в Подольском зоопарке, расположенном по адресу: г. Винница, ул. Сергея Зулинского, 9. Черепахи уже обжили свою летнюю площадку.

Фото — Подольський зоопарк

