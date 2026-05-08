В Украине живет черепаха весом свыше 100 кг: где увидеть гиганта (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Животное дважды перевозили
Винницкий зоопарк пополнился уникальными жителями. Сюда на постоянное жительство переехали шпороносные черепахи.
Ранее эти рептилии находились в Киевском зоопарке, куда попали после эвакуации из зоны активных боевых действий. "Телеграф" расскажет, что известно об этом виде пресмыкающихся и где их можно найти сейчас.
Откуда они родом
Шпороносная черепаха (Centrochelys sulcata) — это настоящий "гость из горячей Африки". Это самая большая материковая черепаха в мире (уступает размерам только островным гигантам из Галапагосов и Альдабры).
Как они выглядят и сколько весят
Эти черепахи поражают своим могуществом. Взрослые особи легко пересекают отметку в 100 кг. Панцирь имеет песочно-коричневую окраску, помогающую маскироваться в пустыне. Свое название они получили из-за характерных больших наростов (шпор) на задних лапах, которые помогают им рыть норы и защищаться. Настоящие долгожители, которые могут жить более 70–100 лет.
Чем лакомятся великаны
Несмотря на свой грозный вид, эти рептилии суровые вегетарианцы. Их рацион в зоопарке максимально приближен к природному:
- Основа: Свежая трава, сено и разнообразная зелень.
- Овощи: Морковь, тыква, кабачки.
- Фрукты: Лишь изредка десерт (например, яблоки).
Где искать экзотических гостей
Увидеть африканских великанов можно в Подольском зоопарке, расположенном по адресу: г. Винница, ул. Сергея Зулинского, 9. Черепахи уже обжили свою летнюю площадку.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области заметили стаю розовых фламинго.