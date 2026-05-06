Битва за зав'язь: різка спека в травні може стати фатальним ударом для фруктових дерев

Рослинам, деревам і тваринам складно витримувати такі періоди

Різкі перепади температур від заморозків до спеки за кілька днів, які фіксуються в Україні, створюють серйозне навантаження на природу та сільське господарство.

Такі "гойдалки" погоди можуть мати наслідки, які не завжди помітні одразу, але впливають на екосистеми, врожай і навіть пожежну ситуацію. "Телеграф" розповів про ризики різких температурних коливань в Україні.

Удар по сільському господарству

За таких коливань рослини зазнають фізіологічного стресу: після періоду холоду їхній обмін речовин уповільнюється, а раптова спека змушує швидко втрачати вологу. Це може призводити до в’янення навіть за достатньої вологості ґрунту через так звану фізіологічну посуху.

Для плодових дерев і ягідних культур такі перепади є особливо небезпечними. Різкі зміни температури можуть призводити до осипання квітів і зав’язі, а також впливати на якість пилку під час цвітіння. Крім того, тепла погода сприяє активізації шкідників, зокрема попелиці та інших комах, які швидко атакують ослаблені рослини.

Підвищення пожежної небезпеки

Після заморозків рослинні залишки на поверхні ґрунту залишаються сухими і крихкими. За високих температур і вітру це підвищує ризик загорянь. Особливо вразливими є ділянки з торфовими ґрунтами, де пересихання верхнього шару збільшує ймовірність пожеж.

Вплив на дику природу

Різке потепління також впливає на природні екосистеми. Швидке випаровування води з малих водойм створює проблеми для земноводних і птахів у період розмноження. У лісах молоде листя може отримувати пошкодження через поєднання низьких нічних температур і денної спеки, що уповільнює розвиток дерев упродовж сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як після погодних "гойдалок" зберегти сад і врожай.