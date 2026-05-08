Цей трикутник зупиняє трафік: навіщо на дорогах у світі встановлюють дивний знак із жабою

Під час піку міграції вузькі сільські дороги повністю закривають для руху транспорту

Світ сповнений дивовижних дорожніх знаків: від попереджень про білих ведмедів на Шпіцбергені до знаків "Обережно, пінгвіни" в ПАР. Проте один із найбільш зворушливих та незвичних знаків можна ще зустріти у світі.

Про це пише discovercars. Йдеться про знак "Мігруюча жаба", який офіційно входить до переліку найбільш нетипових дорожніх попереджень світу.

Чому цей знак такий важливий

Цей трикутник із червоною облямівкою та силуетом жаби встановлюють не просто для краси. Цей дорожній знак має критично важливе значення для збереження місцевої екосистеми, адже він регулює співіснування людини та дикої природи в дуже вразливий період.

Дорожній знак з жабою

Щороку з настанням першого весняного тепла тисячі жаб одночасно прокидаються після зимової сплячки, підкорюючись могутньому природному інстинкту. У цих маленьких істот є неймовірна особливість, яку вчені називають "хомінгом": вони з вражаючою точністю повертаються саме до того ставка, де колись самі з’явилися на світ, щоб знайти пару та дати життя новому поколінню.

Однак ця подорож до рідної водойми перетворюється на смертельну пастку, оскільки шлях земноводних часто пролягає через сучасні автомобільні траси. Ситуація ускладнюється тим, що жаби рухаються переважно в сутінках або вночі, коли вони стають практично непомітними для водіїв, а їхня повільна швидкість пересування не залишає шансів втекти від коліс автомобіля, що швидко наближається. Саме тому таке попередження на дорозі є не просто інформаційним, а рятівним, закликаючи людей бути максимально уважними до маленьких мандрівників.

Жаба на дорозі

Тимчасові "автобани" для земноводних

У деяких районах Британії до захисту жаб ставляться настільки серйозно, що на кілька тижнів під час піку міграції вузькі сільські дороги повністю закривають для руху транспорту.

Місцеві волонтери, яких називають "жаб’ячими патрулями" (Toad Patrols), виходять на узбіччя з ліхтариками та відрами, щоб допомагати мандрівникам безпечно перетнути асфальт.

