"Це геніально". Українка вигадала лайфхак для батьків - її відео стало вірусним

Малеча оцінила цю розвагу

Українка показала в Тік Ток, як розважає своїх дітей, використовуючи овочі та ще кілька предметів. Ця ідея вже завірусилась у мережі та її оцінило чимало матусь.

Як видно на відео, жінка попередньо намалювала величеньке зображення корівки з відкритим ротом, де зробила отвір. Саме через нього діти зможуть годувати тваринку.

Далі на допомогу прийшов тато, якого діти й годували через цей отвір. Кормом для "корівки" стали огірки, редиска та перець. Діти оцінили таку розвагу, та по черзі годували "тваринку".

У коментарях користувачі жартували, що ще "корівці" треба давати чипси та пиво. Хоча чимало жінок писали, що це класний варіант, щоб розважати дітей, а також привчати до корисної їжі. Люди писали:

Треба пиво і чіпси, тато буде щасливий.

Гарна ідея тато ситий, донечки щасливі.

Клас, тато ситий і діти щасливі.

Ой, боже. Довели до сліз. Особливо татове "МУ".

Я ще таке не бачила, супер.

Які ви молодці! Це шедеврально.

Тато точно буде нагодований. Моя 5,5 років сказала, що теж так хоче.

