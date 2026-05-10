"Це геніально". Українка вигадала лайфхак для батьків - її відео стало вірусним
Малеча оцінила цю розвагу
Українка показала в Тік Ток, як розважає своїх дітей, використовуючи овочі та ще кілька предметів. Ця ідея вже завірусилась у мережі та її оцінило чимало матусь.
Як видно на відео, жінка попередньо намалювала величеньке зображення корівки з відкритим ротом, де зробила отвір. Саме через нього діти зможуть годувати тваринку.
Далі на допомогу прийшов тато, якого діти й годували через цей отвір. Кормом для "корівки" стали огірки, редиска та перець. Діти оцінили таку розвагу, та по черзі годували "тваринку".
У коментарях користувачі жартували, що ще "корівці" треба давати чипси та пиво. Хоча чимало жінок писали, що це класний варіант, щоб розважати дітей, а також привчати до корисної їжі. Люди писали:
- Треба пиво і чіпси, тато буде щасливий.
- Гарна ідея тато ситий, донечки щасливі.
- Клас, тато ситий і діти щасливі.
- Ой, боже. Довели до сліз. Особливо татове "МУ".
- Я ще таке не бачила, супер.
- Які ви молодці! Це шедеврально.
- Тато точно буде нагодований. Моя 5,5 років сказала, що теж так хоче.
