"Это гениально". Украинка придумала лайфхак для родителей – ее видео стало вирусным

Малыши оценил это развлечение

Украинка показала в Тик Ток, как развлекает своих детей, используя овощи и еще несколько предметов. Эта идея уже завирусилась в сети и ее оценило немало мамочек.

Как видно на видео, женщина предварительно нарисовала огромное изображение коровки с открытым ртом, где сделала отверстие. Именно через него дети смогут кормить животное.

Дальше на помощь пришел отец, которого дети и кормили через это отверстие. Кормом для "коровки" стали огурцы, редис и перец. Дети оценили такое развлечение, но по очереди кормили "животное".

В комментариях пользователи шутили, что еще "коровке" нужно давать чипсы и пиво. Хотя многие женщины писали, что это классный вариант, чтобы развлекать детей, а также приучать к полезной еде. Люди писали:

Нужно пиво и чипсы, отец будет счастлив.

Хорошая идея папа сыт, дочери счастливы.

Класс, папа сыт и дети счастливы.

Ой, боже. Довели до слез. Особенно отцовское "МУ".

Я еще такое не видела, супер.

Какие вы молодцы! Это шедеврально.

Папа точно будет накормлен. Моя 5,5 лет сказала, что тоже так хочет.

