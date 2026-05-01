За пакети у магазинах можна не платити? У мережі розкрили хитрий спосіб економії

Запакувати даним методом можна багато дрібних продуктів

Українці вигадали лайфхак, щоб не платити за пластикові пакети у супермаркетах. Спосіб допомагає заощаджувати, але при цьому не позбавляти себе комфорту.

Про це пише "В Час Пік". Хитрість полягає в тому, щоб замість пакетів, які з 2021 року стали платними у супермаркетах, пакувати дрібні товари в одноразові рукавички (вони у багатьох магазинах досі залишаються безкоштовними).

Довідка: у 2021 році в Україні набув чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів. З того часу вони стали платними.

На опублікованих у мережі фото можна побачити, що за допомогою цього способу можна запакувати багато продуктів безкоштовно, наприклад помідори, перець і т.д. Хоча такий спосіб навряд чи вітається екологами або самими мережами магазинів.

Лайфхак з рукавичками у супермаркетах. Фото — соцмережі

