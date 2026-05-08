Українець харчується на 100 грн в день продуктами з "АТБ": цікавий челендж завірусився в TikTok (відео)

Українець показав у мережі, як живе на 100 грн у день. Чоловік робить на цю суму закупи в "АТБ" та розповідає, чим харчується.

Відповідні відео українець викладає в Тік Ток, де вони набирають сотні тисяч переглядів. За словами автора, правила цього челенджу прості — на день є 100 грн, на які можна купити продукти в "АТБ".

На наступний день гроші не переносяться, а от продукти — так. В перший день свого експерименту чоловік купив перлову кашу, вівсянку, макарони, соус "Тартар" та яблуко. Усе вийшло на 99 грн, тобто в бюджет чоловік вклався. На сніданок він зробив собі вівсянку на воді, на обід перлова каша з запеченим яблуком, а на вечерю — макарони з соусом.

У наступних відео автор вже купував більше овочів та брав білкові продукти, до прикладу, яйця. Ймовірніше, він дослухався до порад в коментарях. Адже перше відео набрало майже 1 млн переглядів, та чимало користувачів написали, що в раціоні не вистачає білку та овочів.

Люди писали:

Без білка важкий раціон.

Голодний, бо білка немає. Купіть на сніданки, хоча б по 2 яйця. Ну і овочів додати б: буряк, морква, капуста. Ще треба мʼясо раз на день, бажано б не курку. Але краще купити на тиждень, бо так ви довго будете збирати все, що потрібно на тарілку. Я розумію, що у вас челендж.

На сотку вижити неможливо, це будуть проблеми зі здоров'ям.

Саме так держава представляє наш прожитковий мінімум.

