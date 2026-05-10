Не втрачайте знижки. Як поповнювати карту "АТБ" та що нею оплачувати

Оформити карту можна у кількох банків-партнерів

У супермаркетах "АТБ" є можливість розрахуватись спеціальною картою, яка дає додаткову знижку. Однак не всі знають, як отримати цю карту та чи треба її додатково поповнювати.

"Телеграф" відповість на усі ці питання. Зауважимо, що картка "АТБ" — це повноцінна банківська картка (Visa або Mastercard), яка випущена в партнерстві Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Ощадбанк або Укргазбанк.

Тобто якщо у вас є рахунок в якомусь з цих банків, ви можете відкрити карту навіть в додатку. Якщо ж ні, оформити можна безпосередньо в магазині або у найближчому відділені.

Здебільшого, на карту "АТБ" треба окремо класти гроші, аби розрахуватись. Тобто це не "накопичувальна" картка, а платіжна, яка дає право на знижки (до 40% на акційні товари та додаткові 5% на інші товари). Однак ви можете робити зарахування грошових переказів на неї та не поповнювати окремо. До прикладу, у "Монобанку" карта "АТБ" та чорна — це один рахунок.

Де поповнити картку "АТБ"

На касі АТБ (без комісії) — це можна зробити під час розрахунку або до покупки товарів. Для цього треба звернутись до касира, прикласти карту або телефон з NFC до зчитувача, дати касиру готівкою від 200 до 5000 грн.

У застосунку вашого банку — переказом з іншої картки (Monobank, Райффайзен тощо).

У терміналах самообслуговування — через термінали City24 або EasyPay, які є в магазинах "АТБ".

Додамо, що розраховуватись картою "АТБ" можна з допомогою телефона або фізичної карти. Також є можливість скористатись функцією "Скануй Купуй" у застосунку магазина.

Як працює "Скануй Купуй" в АТБ

Наголосимо, що отримати додаткову знижку можна лише з картою "АТБ", коли це вказано на ціннику. При розрахунку іншою картою чи готівкою частину знижки можна втратити.

