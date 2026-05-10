Не упускайте скидки. Как пополнять карту "АТБ" и что ею оплачивать
Оформить карту можно у нескольких банков-партнеров
В супермаркетах "АТБ" есть возможность рассчитаться специальной картой, которая дает дополнительную скидку. Однако не все знают, как получить эту карту и нужно ли ее дополнительно пополнять.
"Телеграф" ответит на все эти вопросы. Отметим, что карта "АТБ" — это полноценная банковская карта (Visa или Mastercard), выпущенная в партнерстве Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Ощадбанк или Укргазбанк.
То есть если у вас есть счет в каком-либо из этих банков, вы можете открыть карту даже в приложении. Если нет, оформить можно непосредственно в магазине или в ближайшем отделении.
В основном, на карту "АТБ" нужно отдельно ложить деньги, чтобы рассчитаться. То есть это не "накопительная" карта, а платежная, дающая право на скидки (до 40% на акционные товары и дополнительные 5% на другие товары). Однако вы можете производить зачисление денежных переводов на нее и не пополнять отдельно. К примеру, в "Монобанке" карта "АТБ" и черная – это один счет.
Где пополнить карту "АТБ"
- На кассе АТБ (без комиссии) это можно сделать при расчете или до покупки товаров. Для этого нужно обратиться к кассиру, приложить карту или телефон с NFC к считывателю, дать кассиру наличными от 200 до 5000 грн.
- В приложении вашего банка — перевод с другой карты (Monobank, Райффайзен и т.д.).
- В терминалах самообслуживания – через терминалы City24 или EasyPay, которые есть в магазинах "АТБ".
Добавим, что рассчитываться картой "АТБ" можно с помощью телефона или физической карты. Также можно воспользоваться функцией "Скануй Купуй" в приложении магазина.
Отметим, что получить дополнительную скидку можно только с картой "АТБ", когда это указано на ценнике. При расчете другой картой или наличными часть скидки можно потерять.
Ранее "Телеграф" рассказывал, имеют ли право охранники "АТБ" проверять чек или покупки.