Не упускайте скидки. Как пополнять карту "АТБ" и что ею оплачивать

Оформить карту можно у нескольких банков-партнеров

В супермаркетах "АТБ" есть возможность рассчитаться специальной картой, которая дает дополнительную скидку. Однако не все знают, как получить эту карту и нужно ли ее дополнительно пополнять.

"Телеграф" ответит на все эти вопросы. Отметим, что карта "АТБ" — это полноценная банковская карта (Visa или Mastercard), выпущенная в партнерстве Raiffeisen Bank, Monobank, А-Банк, Sense Bank, Ощадбанк или Укргазбанк.

То есть если у вас есть счет в каком-либо из этих банков, вы можете открыть карту даже в приложении. Если нет, оформить можно непосредственно в магазине или в ближайшем отделении.

В основном, на карту "АТБ" нужно отдельно ложить деньги, чтобы рассчитаться. То есть это не "накопительная" карта, а платежная, дающая право на скидки (до 40% на акционные товары и дополнительные 5% на другие товары). Однако вы можете производить зачисление денежных переводов на нее и не пополнять отдельно. К примеру, в "Монобанке" карта "АТБ" и черная – это один счет.

Карта "АТБ"

Где пополнить карту "АТБ"

На кассе АТБ (без комиссии) это можно сделать при расчете или до покупки товаров. Для этого нужно обратиться к кассиру, приложить карту или телефон с NFC к считывателю, дать кассиру наличными от 200 до 5000 грн.

В приложении вашего банка — перевод с другой карты (Monobank, Райффайзен и т.д.).

В терминалах самообслуживания – через терминалы City24 или EasyPay, которые есть в магазинах "АТБ".

Добавим, что рассчитываться картой "АТБ" можно с помощью телефона или физической карты. Также можно воспользоваться функцией "Скануй Купуй" в приложении магазина.

Как работает "Скануй Купуй" в АТБ

Отметим, что получить дополнительную скидку можно только с картой "АТБ", когда это указано на ценнике. При расчете другой картой или наличными часть скидки можно потерять.

