Шерсть домашньої тварини по всьому дому? Ось 10 рішень, які реально допоможуть
Одним з найефективніших методів стане регулярне прибирання
З настанням сезону линяння життя власників тварин перетворюється на справжній виклик: шерсть буквально всюди — на меблях, підлозі й, звісно ж, на одязі.
Експерти з "realsimple" радять кілька простих способів, які допоможуть захистити одяг від шерсті. "Телеграф" з’ясував, що серед порад є як очевидні, так і досить неочікувані, про які не всі здогадаються.
10 лайфхаків, які допоможуть забути про шерсть на одязі
- Регулярне прибирання значно зменшує кількість шерсті в домі. Швидке щоденне прибирання підлоги або використання роботів-пилососів допомагає "перехопити" шерсть ще до того, як вона опиниться на одязі. Не варто забувати й про "приховані резервуари" — штори, салон авто чи верхній одяг.
- Створіть "чисту зону". Якщо підтримувати ідеальний порядок складно, виділіть одну зону без доступу тварин. Це може бути крісло або частина дивану, де ви зможете спокійно вдягатися без ризику зібрати шерсть.
- Чохли. Накрийте улюблені місця відпочинку тварин ковдрами або чохлами, які легко прати. Це значно простіше, ніж щоразу чистити меблі.
- Менше статики — менше шерсті. Під час сушіння одягу використовуйте спеціальні серветки — вони зменшують статичну електрику, яка притягує волосся та пил.
- Лайфхак із гумовою рукавичкою. Злегка волога гумова рукавичка працює краще за багато роликів для чищення: вона буквально "забирає" шерсть із тканини.
- Сушарка. 10 хвилин у сушарці в режимі холодного повітря допоможуть швидко позбутися більшої частини шерсті.
- Правильне прання. Інтенсивні режими з додатковим полосканням ефективніше видаляють шерсть. Засоби з ферментами допомагають розщеплювати частинки, які "утримують" волосся на тканині.
- Обирайте правильні тканини. Фліс, трикотаж і м’які тканини притягують шерсть найбільше. У період линяння краще віддати перевагу гладким матеріалам.
- Одягайтеся в останню чергу. Щоб мінімізувати контакт із шерстю, вдягайтеся перед самим виходом із дому.
- Тримайте засоби для чищення шерсті під рукою. Ролики або гумові щітки в передпокої, авто чи офісі допоможуть швидко привести одяг до ладу.
- Догляд за улюбленцем. Регулярне купання та вичісування тварин суттєво зменшує кількість шерсті в домі — навіть якщо улюбленець короткошерстий.
