Шерсть домашньої тварини по всьому дому? Ось 10 рішень, які реально допоможуть

З настанням сезону линяння життя власників тварин перетворюється на справжній виклик: шерсть буквально всюди — на меблях, підлозі й, звісно ж, на одязі.

Експерти з "realsimple" радять кілька простих способів, які допоможуть захистити одяг від шерсті. "Телеграф" з’ясував, що серед порад є як очевидні, так і досить неочікувані, про які не всі здогадаються.

Регулярне прибирання значно зменшує кількість шерсті в домі . Швидке щоденне прибирання підлоги або використання роботів-пилососів допомагає "перехопити" шерсть ще до того, як вона опиниться на одязі. Не варто забувати й про "приховані резервуари" — штори, салон авто чи верхній одяг.

Створіть "чисту зону". Якщо підтримувати ідеальний порядок складно, виділіть одну зону без доступу тварин. Це може бути крісло або частина дивану, де ви зможете спокійно вдягатися без ризику зібрати шерсть.

Чохли. Накрийте улюблені місця відпочинку тварин ковдрами або чохлами, які легко прати. Це значно простіше, ніж щоразу чистити меблі.

Менше статики — менше шерсті. Під час сушіння одягу використовуйте спеціальні серветки — вони зменшують статичну електрику, яка притягує волосся та пил.

Лайфхак із гумовою рукавичкою. Злегка волога гумова рукавичка працює краще за багато роликів для чищення: вона буквально "забирає" шерсть із тканини.

Сушарка. 10 хвилин у сушарці в режимі холодного повітря допоможуть швидко позбутися більшої частини шерсті.

Правильне прання. Інтенсивні режими з додатковим полосканням ефективніше видаляють шерсть. Засоби з ферментами допомагають розщеплювати частинки, які "утримують" волосся на тканині.

Обирайте правильні тканини. Фліс, трикотаж і м'які тканини притягують шерсть найбільше. У період линяння краще віддати перевагу гладким матеріалам.

Одягайтеся в останню чергу. Щоб мінімізувати контакт із шерстю, вдягайтеся перед самим виходом із дому.

Тримайте засоби для чищення шерсті під рукою. Ролики або гумові щітки в передпокої, авто чи офісі допоможуть швидко привести одяг до ладу.

Догляд за улюбленцем. Регулярне купання та вичісування тварин суттєво зменшує кількість шерсті в домі — навіть якщо улюбленець короткошерстий.

