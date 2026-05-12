Більше не переплутаєте: навіщо насправді ґудзики на чоловічому і жіночому одязі пришивають на різні боки

Щоб розібратися, треба зануритися в історію

Різне розташування ґудзиків на чоловічому та жіночому одязі закріпилося в промислових стандартах ще у XIII столітті. Сучасні виробники продовжують дотримуватися середньовічного поділу: застібка на лівий бік для жінок та на правий — для чоловіків.

А також, як на повсякденні речі вплинули лицарські бої та зручність молодих матерів.

Мечі, коні та захист серця

Історично склалося так, що чоловічий одяг створювався з думкою про полювання та війну. Оскільки більшість людей є правшами, чоловікові було критично важливо мати швидкий доступ до зброї, захованої під верхнім одягом. Коли ґудзики розташовані з правого боку, ліва рука може легко притримати край куртки, поки права витягає меч або пістолет. Крім того, накладка лівого борту на правий захищала серце від холодного вітру під час верхової їзди, адже зустрічний потік повітря не проникав крізь щілини застібки.

Чому дами не застібалися власноруч

З жіночим одягом ситуація кардинально інша, і коріння цієї традиції сягає часів Вікторіанської епохи. У ті часи ґудзики були справжньою розкішшю та символом статусу, а заможні жінки ніколи не одягалися самостійно — їм допомагали служниці. Оскільки покоївки зазвичай були правшами і стояли обличчям до своєї господині, кравці почали пришивати ґудзики з лівого боку (відносно жінки), щоб прислузі було зручніше їх застібати. Таким чином, лівобічне розташування стало ознакою того, що жінка належить до вищого класу і може дозволити собі допомогу в гардеробній.

Вершники та молоді матусі

Окрім "теорії служниць", існують й інші цілком логічні пояснення. Одне з них стосується материнства: більшість жінок тримають немовля лівою рукою, щоб права залишалася вільною для хатніх справ, тому розстібати блузу для годування правою рукою набагато зручніше, якщо ґудзики розташовані зліва. Також не варто забувати про етикет верхової їзди, адже жінки в минулому їздили в "жіночому сідлі", повернувшись корпусом вправо. Розташування ґудзиків зліва допомагало запобігти потраплянню зустрічного вітру під сукню під час руху.

Чи має це значення в епоху худі та футболок

Сьогодні, коли більшість одягу є унісекс, а поняття "допомога служниці" залишилося в історичних романах, ця різниця є швидше даниною традиції та інерцією масового виробництва. Сучасне обладнання на фабриках налаштоване за лекалами минулого століття, і бренди не поспішають змінювати стандарти, щоб не плутати покупців. Проте, якщо ви раптом забули, чию сорочку одягли вранці, просто подивіться на ґудзики.

