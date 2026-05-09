Гігієнічна пастка: чому не можна прати кухонні рушники разом із одягом

Важливо дотримуватися правил

Багато хто з нас звик закидати все підряд у пральну машину, щоб заощадити час і воду. Проте фахівці з домоводства та гігієни застерігають. що кухонні рушники в одному барабані зі звичайним одягом можуть стати причиною неприємних запахів і навіть хвороб.

Видання The Spruce написало, коли таке сусідство допустиме, а коли — категорично заборонене. "Телеграф" розповість деталі.

Кухонні рушники — це "магніти" для бактерій. Ми витираємо ними руки після сирого м'яса, прибираємо залишки їжі зі столу або витираємо пролитий соус.

При пранні на низьких температурах (30–40°C), які зазвичай обирають для одягу, ці бактерії не гинуть, а просто "переселяються" на ваші футболки, спідню білизну чи джинси.

Коли прати окремо обов’язково

Експерти радять не змішувати речі в таких випадках:

Контакт із сирим м’ясом чи рибою: Якщо рушник використовувався для витирання соку від м'яса, його потрібно прати окремо на максимально високій температурі (від 60°C).

Сильні забруднення та жир: Кухонний жир погано вимивається при делікатному пранні й може залишити плями або специфічний запах на вашому повсякденному одязі.

Використання хімікатів: Якщо ви протирали рушником стіл із застосуванням сильних мийних засобів, вони можуть пошкодити делікатні тканини одягу під час прання.

Чи можна колись їх змішувати

Так, але за певних умов. Якщо ви використовуєте рушники лише для того, щоб витерти чисті руки або висушити помитий посуд, їх можна додати до загального прання. Проте важливо дотримуватися правил:

Схожі тканини: Періть бавовняні рушники з міцними бавовняними речами (наприклад, постільною білизною або джинсами).

Температурний режим: Обирайте температуру не нижче 60°C для дезінфекції.

Уникайте кондиціонерів: Ополіскувачі для білизни створюють на тканині восковий шар, який погіршує здатність рушників вбирати вологу.

Щоб ваша кухня залишалася безпечною, фахівці рекомендують міняти кухонні рушники кожні 1–2 дні. Не чекайте, поки вони стануть помітно брудними або почнуть пахнути. Кращий спосіб — накопичити невелику кількість текстилю (рушники, серветки з мікрофібри, прихватки) і запустити їх окремим коротким циклом на високій температурі.

