Больше не перепутаете: зачем на самом деле пуговицы на мужской и женской одежде пришивают на разные стороны

Чтобы разобраться, нужно погрузиться в историю

Различное расположение пуговиц на мужской и женской одежде закрепилось в промышленных стандартах еще в XIII веке. Современные производители продолжают соблюдать средневековое разделение: застежка на левую сторону для женщин и на правую — для мужчин.

"Телеграф" расскажет, почему так и в чем разница. А также, как на повседневные вещи повлияли рыцарские бои и удобство молодых матерей.

Мечи, лошади и защита сердца

Исторически сложилось так, что мужская одежда создавалась с мыслью об охоте и войне. Поскольку большинство людей являются правшами, мужчине было критически важно иметь быстрый доступ к оружию, спрятанному под верхней одеждой. Когда пуговицы расположены с правой стороны, левая рука может легко придержать край куртки, пока правая вытягивает меч или пистолет. Кроме того, накладка левого борта на правый защищала сердце от холодного ветра во время верховой езды, ведь встречный поток воздуха не проникал сквозь щели застежки.

Почему дамы не застегивались собственноручно

С женской одеждой ситуация кардинально иная, и корни этой традиции уходят от времен Викторианской эпохи. В те времена пуговицы были настоящей роскошью и символом статуса, а состоятельные женщины никогда не одевались самостоятельно — им помогали служанки. Поскольку горничные обычно были правшами и стояли лицом к своей хозяйке, портные начали пришивать пуговицы с левой стороны (относительно женщины), чтобы слуге было удобнее их застегивать. Таким образом, левостороннее расположение стало признаком того, что женщина принадлежит к высшему классу и может позволить себе помощь в гардеробной.

Всадники и молодые мамочки

Кроме "теории служанок", существуют и другие вполне логические объяснения. Одно из них касается материнства: большинство женщин держат младенца левой рукой, чтобы права оставалась свободной для домашних дел, поэтому расстегивать блузу для кормления правой рукой гораздо удобнее, если пуговицы расположены слева. Также не стоит забывать об этикете верховой езды, ведь женщины в прошлом ездили в "женском седле", повернувшись корпусом вправо. Расположение пуговиц слева помогало предотвратить попадание встречного ветра под платье во время движения.

Имеет ли это значение в эпоху толстовок и футболок

Сегодня, когда большинство одежды есть унисекс, а понятие "помощь служанки" осталось в исторических романах, эта разница является скорее данью традиции и инерцией массового производства. Современное оборудование на фабриках настроено по лекалам прошлого века, и бренды не спешат менять стандарты, чтобы не путать покупателей. Однако если вы вдруг забыли, чью рубашку одели утром, просто посмотрите на пуговицы.

