У 70-х його носили тисячі: яке чоловіче ім’я зникло з рейтингу популярних за десять років

Ще кілька десятиліть тому ім’я Ігор було одним із найпоширеніших серед чоловічих імен, але вже за короткий час воно зникло з рейтингів популярності.

Чоловіче ім’я Ігор у 1970 році входило до числа найпопулярніших імен — воно посідало 4 місце в рейтингу та ним тоді назвали майже 16 000 осіб. Про це свідчать дані "Рідні".

Скільки було носіїв ім'я "Ігор" в 70-х в Україні. Фото: "Рідні"

Проте вже за десятиліття його популярність різко впала, і згодом ім’я повністю зникло зі списків найпоширеніших.

Коли ім'я втратило популярність. Фото: "Рідні"

Що означає це ім'я

Ім’я Ігор має скандинавське походження. Воно походить від імені Ingvarr і є двокореневим. Перший корінь "Ing" пов’язують зі скандинавським богом достатку Інгом (Фрейром), а "varr" перекладається як "той, що охороняється" або "захищений". У буквальному значенні ім’я можна трактувати як "той, кого захищає Інг".

Через таке походження ім’я Ігор іноді трактують як "багатий" або "щасливий". Попри колишню високу популярність, сьогодні воно значно рідше зустрічається серед новонароджених.

