У Харкові впіймали "гіганта" з Червоної книги вагою близько 10 кг: риба вражає розмірами (фото)

Чоловік показав рибу та випустив у воду

У Харкові рибалка витягнув із водойми незвичайно велику рибу. Вона одразу привернула увагу своїми розмірами та видом.

Відео з уловом на 10 кілограмів опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів. На кадрах чоловік показав рибу у всій її величині, продемонструвавши довге тіло та характерну форму осетра.

Після цього рибалка відпустив рибу назад у воду.

Що це за риба

Осетри вважаються одними з найдавніших родів сучасних риб. Вони мешкають у річках і морях Європи, Азії та Північної Америки. Дорослі особини можуть сягати від одного до п’яти метрів у довжину, а більшість видів живе у помірному поясі Північної півкулі.

Ці риби ведуть донний спосіб життя. Завдяки гострій морді осетри розкопують мул на дні водойм, а чутливими вусиками знаходять їжу — молюсків, раків і дрібну рибу. Через відсутність зубів вони не можуть полювати на велику здобич.

Осетри також вважаються цінними харчовими рибами. У минулі століття страви з осетр був популярним і в козацькій кухні і його часто називають "королівською" або "царською" рибою через високу харчову цінність, делікатесний смак м'яса та цінну чорну ікру. Водночас частина видів осетрів занесена до Червоного списку МСОП та інших природоохоронних документів.

Крім того, з 2009 року усі види осетрових України занесено до Червоної книги України.

