Постійні затори влітають в копієчку. Скільки пального "жеруть" простої та як зменшити цей показник

Чимало залежить від марки авто та об'ємів двигуна

Не всі водії знають, що витрати пального можуть колосально зростати під час заторів. Особливо, якщо простій машини сягає понад 2 хв з увімкнутим двигуном.

"Телеграф" розповість, скільки пального "жеруть" затори та як зменшити цю цифру. Зауважимо, що показник залежить від авто та об'ємів двигуна, адже є економні та не дуже моделі.

У заторі в середньому легкове авто з двигуном об'ємом 1.5–2.0 літра на холостому ходу споживає приблизно 0.5 – 1.5 літра пального за годину. Тип двигуна та його об'єм можуть в рази збільшувати показники. Також постійно увімкнутий кондиціонер збільшує витрати на 20-30%.

Скільки витрачає двигун в заторі:

дизельний — приблизно 0.4 – 0.7 літра на годину;

бензиновий — зазвичай 0.8 – 1.2 літра на годину (однак є двигуни, де цей показник становить 1.8 л на годину).

Таким чином, якщо брати актуальні ціни на пальне, за одну годину водій може витрачати від 70 до 100 грн. При цьому працюючий кондиціонер споживає до 0,8 л/год, що теж додає вартості.

Скільки пального витрачається в заторах

Як зменшити витрати в заторі

Найбільш дієвою та економною порадою буде — уникати заторів. Адже щоденне стояння в понад 30 хв влетить в копієчку. Якщо ж цього зробити не можливо, тоді є кілька простих правил.

Вимикайте двигун, якщо затор "мертвий" і авто стоять понад 1-2 хв; Не тримайте педаль "газу". Різкі рухи навіть в заторі збільшують споживання пального; Вимкніть непотрібні електроприлади, зокрема кондиціонер.

