Постоянные пробки влетают в копеечку. Сколько горючего "жрут" простои и как уменьшить этот показатель

Многое зависит от марки авто и объемов двигателя

Не все водители знают, что расход топлива может колоссально расти во время пробок. Особенно, если простой машины достигает более 2 мин с включенным двигателем.

"Телеграф" расскажет, сколько горючего "жрут" пробки и как уменьшить эту цифру. Заметим, что показатель зависит от авто и объемов двигателя, ведь есть экономные и не очень модели.

В пробке в среднем легковой автомобиль с двигателем объемом 1.5–2.0 литра на холостом ходу потребляет примерно 0.5 – 1.5 литра горючего в час. Тип двигателя и его объем могут в разы увеличивать показатели. Также постоянно включенный кондиционер увеличивает расходы на 20-30%.

Сколько тратит двигатель в пробке:

дизельный – примерно 0.4 – 0.7 литра в час;

бензиновый – обычно 0.8 – 1.2 литра в час (однако есть двигатели, где этот показатель составляет 1.8 л в час).

Таким образом, если брать актуальные цены на горючее, за час водитель может тратить от 70 до 100 грн. При этом работающий кондиционер потребляет до 0,8 л/ч, что тоже прибавляет стоимости.

Сколько горючего тратится в пробках

Как уменьшить расходы в пробке

Наиболее действенным и экономным советом будет избегать пробок. Ведь ежедневное стояние более 30 мин влетит в копеечку. Если этого сделать невозможно, тогда есть несколько простых правил.

Выключайте двигатель, если пробка "мертвая" и авто стоят более 1-2 мин; Не держите педаль "газа". Резкие движения даже в пробке увеличивают потребление горючего; Выключите ненужные электроприборы, включая кондиционер.

