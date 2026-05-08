Преміальні чи маленькі? Які АЗС безпечніші під час атак

Велику роль відіграє не тільки розташування

Російські удари по українських АЗС змушують водіїв шукати безпечніші місця для заправок. Втім питання, які ж краще обирати: великі чи малі, — залишається відкритим.

Відповідь на це "Телеграфу" дав директор науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін.

За його словами, преміальні заправки чи популярні мережі привертають багато уваги, особливо якщо говорити про вивіски тощо. Однак тут є й більше можливостей для інженерного захисту, централізованих інструкцій, навчання персоналу, мобільних застосунків і резервного живлення.

Сапєгін додає, що преміальні АЗС зазвичай займають чималу територію, і їх легше розпізнавати дронами як паливні об'єкти. Окрім того, на таких заправках зазвичай більше людей через кафе й магазини.

Водночас бюджетні АЗС менш помітні та мають простішу інфраструктуру, але їм складніше вкладати кошти в захист.

"Якщо держава запровадить дорогі вимоги до укріплення, частина невеликих заправок може закритися. Це призведе до меншої конкуренції, черг і можливого зростання цін на пальне", — каже експерт.

