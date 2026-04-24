Не пропустіть! На якій швидкості треба їздити, аби економити пальне

Часте та різке гальмування може підвищувати витрати

З підняттям цін на пальне чимало українців шукають різні способи, як заощадити. Однак не всі знають, що є найбільш економічна швидкість руху.

Про це йдеться у відео Нotline. За словами автора, стиль водіння відіграє велику роль у витратах пального.

"Вибирайте найбільш оптимальну економічну швидкість. Зазвичай це до 90-100 км/год", — каже чоловік.

За його словами, автомобіль витрачає найменше пального при стабільній швидкості 60–90 км/год на вищій передачі (найвищій доступній). Саме тоді оберти двигуна низькі. Рух у цьому діапазоні забезпечує баланс між низьким опором повітря та ефективною роботою двигуна.

Окрім того, треба слідкувати за плавним прискоренням, адже часте різке гальмування підвищує витрати пального. Однак вчасне перемикання на вищі передачі на механіці знижує споживання. Водночас у місті зі світлофорами найекономічніше їхати зі швидкістю 40-50 км/год на 4-й або 5-й передачі.

"Старайтесь не пропускати зелені світлофори, аби менше гальмувати та зупинятися", — додають у відео.

Зауважимо, що дизельні двигуни зазвичай ефективніші на нижчих швидкостях ближче до 70-80 км/год.

