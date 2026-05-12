"Київський пломбір" був не завжди. Як раніше називався популярний бренд морозива

Компанія виготовляє морозиво з ДСТУ 4733

Українські бренди морозива досить часто вирізняються своїми назвами та продукцією. Не виключенням став й "Київський пломбір".

"Телеграф" розповість, як раніше називалось це морозиво. Зауважимо, що з'явився "Київський пломбір" не так давно, але вже став досить популярним.

Основною причиною для створення назви компанія "Максхолод" називала географічну прив'язку до столиці. Адже виробники прагнули, щоб морозиво асоціювалось з тим, яке часто влітку продають на Хрещатику. До слова, саме тому на перших партіях був зображений ще й листочок каштана, адже він асоціюється з Києвом.

Цікаво, що до появи "Київського пломбіру" компанія виготовляла морозиво "ГОСТинчик". Здебільшого це був пломбір у стаканчиках та інші смаки. Однак пізніше з'явився усім відомий бренд. До слова, навіть зараз "Максхолод" виготовляє морозиво зі схожою назвою "Гостинний Київ".

Морозиво "Гостинний Київ"

Основний девіз бренду "Морозиво з душею". Виготовляють його в Київській області у селі Дмитрівка. Основний асортимент "Київського пломбіру" — це:

класичний пломбір та шоколадний,

крем-брюле,

морозиво у вафельних стаканчиках, ріжках,

сімейні упаковки.

