"Рошен" був не завжди. Як раніше називався цей кондитерський бренд

Компанію заснували у 1996 році

Досить часто в магазинах можна зустріти кондитерські вироби від ROSHEN. Однак не всі українці знають, що раніше цей бренд мав зовсім іншу назву.

"Телеграф" розповість, коли компанію перейменували та як з'явилась ідея сучасної назви. Зауважимо, що ROSHEN — один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні. Асортимент компанії налічує понад двох сотень видів.

До 2000 року корпорація називалась "Укрпромінвесткондитер". Тоді це була звичайна технологічна назва, яка ніяк не впливала на впізнаваність чи популярність на ринку. Однак підприємство вирішило змінити громіздку назву на щось лаконічне та просте.



Відомо, що саме українське "Бюро маркетингових технологій" подало ідею про взяття за основу прізвища директора та власника кондитерського виробництва Петра Порошенка. Так з'явилась назва "Рошен". У 2000 році під час ребрендингу компанія намагалась просувати легенди, які б асоціювались з назвою, але все було марно.

Одна з них, до прикладу, розповідала про однойменного бога насолоди з якихось прадавніх міфологій або графа, який дуже любив насолоду та отримував її від цукерок. Однак українці в переважній більшості знають, що "Рошен" — це похідне від Порошенко.



Мета ребрендингу полягала в тому, щоб і на українському, і на закордонному ринку компанію легко запам'ятовували та впізнавали. Адже зробити це з "Укрпромінвесткондитер" було б важко.

Зауважимо, що сучасний логотип компанії — це просто слово ROSHEN, а раніше воно було обрамлено у стрічку. Її називали стандартом якості і головним девізом компанії було "ROSHEN — це солодкий знак якості".



Раніше "Телеграф" розповідав, чому кондитерські вироби від АВК мають таку назву та що ховає популярна абревіатура.