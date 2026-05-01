На честь казки Толстого? Чому бренд "Три ведмеді" має таку назву

Тетяна Крутякова
Українкський бренд Новина оновлена 01 травня 2026, 20:57
Українкський бренд.

Торгова марка "Три ведмеді" досить популярна в Україні, однак не всі покупці знають, чому бренд має саме таку назву. Ба більше, вона співзвучна з однойменною казкою російського письменника Льва Толстого.

"Телеграф" вирішив розібратись, чи пов'язаний український бренд з російською казкою. Зауважимо, що засновником є Дмитро Ушмаєв.

Компанію "Три ведмеді" створили у 2001 році. Вона спеціалізується на виробництві морозива та заморожених продуктів. Сам засновник та бренд не розголошують історію створення назви, однак певні паралелі провести можна.

Морозиво "Три ведмеді"

Адже "Три ведмеді" — це також назва відомої казки, яку часто називають народною чи навіть англійською. Однак з такою назвою написав казку й російський письменник Лев Толстой. Тому чимало людей асоціюють назву "Три ведмеді" з російським твором.

Проте, важливо зауважити, що "Три ведмеді" — це популярна англійська дитяча казка 19 століття, перекладена багатьма мовами світу. Тобто Толстой не створив її з нуля, а просто адаптував до російського менталітету.

Логотип бренду "Три ведмеді"

Наразі компанія, як й з моменту заснування, робить акцент на сім'ї білих полярних ведмедів. До слова, тут проглядається й маркетинг, адже бренд не раз наголошував, що виготовляє продукцію для усієї сім'ї.

Перший логотип бренду мав трьох деталізовано зображених ведмедів, які йдуть по стрічці. А сучасний — це ті самі ведмеді, але вони обіймаються та зливаються один в одного

Сучасний логотип бренду "Три ведмеді"

