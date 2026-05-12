Укр

"Київський пломбір" был не всегда. Как раньше назывался популярный бренд мороженого

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бренд имеет широкий ассортимент Новость обновлена 12 мая 2026, 10:40
Бренд имеет широкий ассортимент. Фото Коллаж "Телеграфа"

Компания производит мороженое с ДСТУ 4733

Украинские бренды мороженого довольно часто отличаются своими названиями и продукцией. Не исключением стал и "Київський пломбір".

"Телеграф" расскажет, как раньше называлось это мороженое. Заметим, что появился "Київський пломбір" не так давно, но уже стал популярным.

Основной причиной создания названия компания "Максхолод" называла географическую привязку к столице. Ведь производители стремились, чтобы мороженое ассоциировалось с тем, которое часто летом продают на Крещатике. Кстати, именно поэтому на первых партиях был изображен еще и листик каштана, ведь он ассоциируется с Киевом.

Мороженое Київський пломбір
Мороженое Київський пломбір

Интересно, что до появления "Київського пломбіра" компания производила мороженое "ГОСТинчик". В большинстве своем это был пломбир в стаканчиках и другие вкусы. Однако позже появился всем известный бренд. К слову, даже сейчас "Максхолод" производит мороженое с похожим названием "Гостинний Київ".

Мороженое Гостинний Київ
Мороженое "Гостинний Київ"

Основной девиз бренда "Мороженое с душой". Изготовляют его в Киевской области в селе Дмитровка. Основной ассортимент "Київського пломбіра" — это:

  • классический пломбир и шоколадный,
  • крем-брюле,
  • мороженое в вафельных стаканчиках, рожках,
  • семейные упаковки.
Мороженое Київський пломбір
Мороженое "Київський пломбір"

Напомним, что популярная торговая марка тортов "Вацак" называется так в честь учредителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тайны скрывает название популярного бренда соков "Сандора".

Теги:
#Бренд #Мороженое #Пломбир