"Київський пломбір" был не всегда. Как раньше назывался популярный бренд мороженого
Компания производит мороженое с ДСТУ 4733
Украинские бренды мороженого довольно часто отличаются своими названиями и продукцией. Не исключением стал и "Київський пломбір".
"Телеграф" расскажет, как раньше называлось это мороженое. Заметим, что появился "Київський пломбір" не так давно, но уже стал популярным.
Основной причиной создания названия компания "Максхолод" называла географическую привязку к столице. Ведь производители стремились, чтобы мороженое ассоциировалось с тем, которое часто летом продают на Крещатике. Кстати, именно поэтому на первых партиях был изображен еще и листик каштана, ведь он ассоциируется с Киевом.
Интересно, что до появления "Київського пломбіра" компания производила мороженое "ГОСТинчик". В большинстве своем это был пломбир в стаканчиках и другие вкусы. Однако позже появился всем известный бренд. К слову, даже сейчас "Максхолод" производит мороженое с похожим названием "Гостинний Київ".
Основной девиз бренда "Мороженое с душой". Изготовляют его в Киевской области в селе Дмитровка. Основной ассортимент "Київського пломбіра" — это:
- классический пломбир и шоколадный,
- крем-брюле,
- мороженое в вафельных стаканчиках, рожках,
- семейные упаковки.
