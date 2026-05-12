"Київський пломбір" был не всегда. Как раньше назывался популярный бренд мороженого

Компания производит мороженое с ДСТУ 4733

Украинские бренды мороженого довольно часто отличаются своими названиями и продукцией. Не исключением стал и "Київський пломбір".

Заметим, что появился "Київський пломбір" не так давно, но уже стал популярным.

Основной причиной создания названия компания "Максхолод" называла географическую привязку к столице. Ведь производители стремились, чтобы мороженое ассоциировалось с тем, которое часто летом продают на Крещатике. Кстати, именно поэтому на первых партиях был изображен еще и листик каштана, ведь он ассоциируется с Киевом.

Интересно, что до появления "Київського пломбіра" компания производила мороженое "ГОСТинчик". В большинстве своем это был пломбир в стаканчиках и другие вкусы. Однако позже появился всем известный бренд. К слову, даже сейчас "Максхолод" производит мороженое с похожим названием "Гостинний Київ".

Основной девиз бренда "Мороженое с душой". Изготовляют его в Киевской области в селе Дмитровка. Основной ассортимент "Київського пломбіра" — это:

классический пломбир и шоколадный,

крем-брюле,

мороженое в вафельных стаканчиках, рожках,

семейные упаковки.

