Був модником, а не "мажором". Родина довічно засудженого за вбивство на фунікулері дала інтерв'ю (відео)

Чоловік визнав провину, але умисність злочину заперечує

Родина засудженого за вбивство 16-річного хлопця на фунікулері Артема Косова вперше перервала мовчання та дала інтерв'ю. Батьки та рідні розповіли про те, яким був та залишається, на їхню думку, довічно засуджений чоловік.

Про це йдеться у випуску програми "Розслідування із Андрієм Данилевичем" на SWEET.TV. Зазначається, що родина Косова наважилась на інтерв'ю через два роки після трагічних подій.

Образ "убивці" проти "сина та брата"

34-річний Артем Косов, якого засудили за вбивство Максима Матерухіна, був співробітником Управління державної охорони (УДО) та кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Його родина наполягає: медійний образ агресивного "мажора" не має нічого спільного з реальністю.

"Він був активною дитиною… кандидат у майстри спорту з дзюдо. Він з дитинства був доброю, такою чуйною людиною", — каже Людмила Косова, мати.

Артем Косов на засіданні суду. Фото: Ян Добросов, "Телеграф"

Сестра Артема Юлія також згадує дитинство з теплотою. За її словами, брат був модником та любив гарно вдягатись, і це під час розслідування стало причиною для хейту та пересудів. Родина стверджує, що Артем мав бездоганну репутацію на службі, але документ, який це підтверджував, зник.

"Артему надали характеристику, вона дуже позитивна. Коли я побачила, що написано про Артема, у мене склалося враження, що людину свідомо почали вже обливати брудом. Тому що коли в подальшому ми шукали її у справі, яка була передана до суду… її там не було", — каже матір.

Фатальний вечір: Благовіщення та зустріч з другом

Вечір 7 квітня 2024 перетворився на трагедію, однак Косов не планував конфліктів та був в гарному настрої. Ба більше, тоді було Благовіщення, а засуджений планував зустріч з другом-військовим.

"До нього приїхав друг, якийсь військовий з передової, у нього теж був один вихідний. Вони з ним зустрілися, вони там проговорили, мабуть, свої якісь болі… Артем теж постійно на завданнях з початку повномасштабного вторгнення. Це теж давало якесь напруження", — згадує сестра Юлія.

Конфлікт у фунікулері: Версія захисту та обвинувачення

За словами родини, Косов підійшов до підлітків не для бійки, а щоб зробити зауваження щодо їхньої поведінки. Проте прокуратура трактує це як навмисний пошук жертви.

Цитата з обвинувачення: "Бажаючи самоутвердитись за рахунок їх приниження, нецензурно висловлювався на їхню адресу, без причини обравши серед неповнолітніх пасажирів фунікулера жертву".

При цьому сам Артем згадує цей момент як хаос, коли він сам не зрозумів як все сталось.

"Останнє, що я розумів, що вони впали, і його почали бити, наносити йому удари. Я навіть не розумів, де той хлопець дівся, з яким я впав… Ніяких прицільних ударів, ніяких контролів наслідків не було", — каже засуджений.

Найбільша суперечка в суді точилася навколо дій Косова після того, як Максим отримав смертельне поранення склом. Чоловік стверджує, що намагався врятувати хлопця. За його словами, слідство так і не змогло пояснити, чому той, хто на їхню думку хотів вбити, бігав за аптечкою та намагався врятувати.

Мати Артема згадує: "Він зорієнтувався, навіть в такому стані, що треба біжати до цієї вахтерші, брати аптечку і накладати йому жгут. І воно було зроблено, є висновки експертів, що воно було зроблене професійно".

Натомість прокуратура називає ці дії спробою уникнути відповідальності.

"Дії, вчинені на місці події, були нічим іншим, як цинічною імітацією, намаганням врятувати життя підлітка. А зараз — не менш цинічною спробою уникнути відповідальності", — каже обвинувачення.

Міфи про "родину мажорів" та смерть батька

За словами родини засудженого, після трагедії на них обрушилась хвиля хейту та колосальний тиск. Адже у мережі постійно називали Артема "мажором" та сином "багатих батьків". Однак реальність інша — родина має куплену в кредит квартиру, за яку платили протягом 15 років, а тих мільйонів, які згадували в медіа, ніхто не бачив.

Судовий процес та суспільні пересуди стали фатальними для батьків Артема. Адже батько родини помер. При цьому Артема Косова не пустили на похорон, скільки він про це не благав.

"У тата хворе серце було, і у мами хворе серце. І якщо маму ми змогли спасти в минулому році (перенесла інфаркт), то тата в цьому році ми не змогли спасти", — кажуть в родині.

Зауважимо, що в суді Косов визнав провину в загибелі дитини, але продовжує заперечувати умисел на вбивство, що є критично важливим для перегляду довічного терміну.

Артем Косов сказав: "Я визнаю те, що дитина загинула в такому молодому віці. Мені це все дуже прискорбно. Я не відмовляюся від покарання, але… я не хотів цього, я не бажав цього. Я не та людина, яка бажає комусь смерті (…) Я не можу повернути людям сина. Якби була можливість, я б це зробив. Життя своє віддав би їм, якщо це втішить їхній біль".

