Без жорстких обмежень? Зовнішній вигляд обвинуваченого у вбивстві на фунікулері викликав питання

Правозахисник звернув увагу на зовнішній вигляд фігуранта справи

Обвинувачений у вбивстві Максима Матерухіна Артем Косов продовжує перебувати в гауптвахті за сумнівних умов. За словами активіста й правозахисника Олега Симороза, у Косова регулярно свіжі зачіски, новий одяг, а на суді 18 червня він з'явився у смарт-годиннику — пристрої, який за законом має бути забороненим.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Слід зазначити, що справді умови утримання в гауптвахті вбивці викликають питання. Він має регулярно свіжі зачіски, новий одяг, а сьогодні на суді він був у смарт-годиннику, який підпадає під засіб зв'язку і, відповідно, мав би бути забороненим", — йдеться в дописі.

За інформацією "Суспільного Київ", 18 червня Шевченківський районний суд столиці продовжив запобіжний захід ексспівробітнику Управління держохорони. Він залишиться під вартою до 16 серпня без права на заставу. Журналісти зауважили, що через відсутність адвокатів Косова йому надали захисницю з системи безоплатної допомоги.

Обвинувачений Артем Косов на засіданні суду 18 червня

Прокуратура вимагала продовжити тримання під вартою та перевести обвинуваченого з гауптвахти до СІЗО, посилаючись на її переповнення.

Оборонниця фігуранта справи заперечила, наголосивши, що в камері достатньо місця. Сам обвинувачений заявив, що тиск з боку прокуратури є безпідставним, а він співпрацює зі слідством.

Суд залишив Косова під вартою, але не вирішив питання про переведення до СІЗО, зазначивши, що це не входить до його повноважень. Розгляд відеодоказів перенесено на 26 червня через відсутність основного захисту.

Батьки вбитого Маскима Матерухіна на засіданні суду 18 червня

Що відомо про вбивство в фунікулері

7 квітня 2024 року працівник Управління державної охорони Артем Косов став учасником інциденту з групою підлітків. Після того, як він вийшов із фунікулера, наблизився до одного з хлопців і вдарив його. У результаті удару підліток Максим Матерухін розбив головою скляну поверхню, дістав глибоке поранення шиї й загинув на місці.

Згодом експертиза виявила в чоловіка 1,2 проміле алкоголю в крові. Наступного дня після трагедії Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Того ж дня службовцю УДО оголосили підозру.

9 квітня Печерський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове слідство завершилося 5 травня 2024 року. За інкримінованими статтями обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.