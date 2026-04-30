Ніякої тюрми: суд у Німеччині обрав покарання біженцю, що вбив українку

Загибель 16-річної дівчини не розглядали як кримінальну справу

Нелегального мігранта з Іраку, який у 2025 році штовхнув під потяг 16-річну дівчину з України, визнали неосудним. Чоловіку призначили психіатричне лікування.

Про це повідомляє DW. Зазначається, що суддя взяв до уваги діагноз параноїдальна шизофренія, який обвинувачуваному встановили напередодні.

Експертиза підтвердила, що під час нападу 31-річний біженець був в неосудному стані. Тому суд у місті Гетінген призначив чоловіку лікування. Суддя також відхилив запит на взяття під варту до депортації.

Українка, яку штовхнув під потяг громадянин Іраку

Загибель українки не розглядали як кримінальну справу з висуванням звинувачень через стан підсудного. Адже суд визнав, що на момент скоєння злочину громадянин Іраку не міг контролювати свої дії та відповідати за них.

Однак, попри це, прокуратура в обвинувальному висновку заявила про навмисне вбивство. Суд визнав підсудного небезпечним для суспільства.

Що відомо про вбивство українки у Німеччині

1 вересня 2025 стало відомо що у німецькому місті Фрідланд 16-річна українка з Маріуполя загинула під вантажним потягом. За даними поліції, на колію її штовхнув громадянин Іраку. Чоловік поводився агресивно — його затримали. У крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю. Раніше у нього вже було діагностовано "параноїдальну шизофренію".

Спочатку слідство припускало, що це нещасний випадок, проте згодом на плечі іракця знайшли відбиток руки загиблої дівчини.

Німецькі ЗМІ пишуть, що дівчина виїхала з України через вторгнення Росії і після закінчення середньої школи почала вчитися на стоматолога. 31-річний підозрюваний неодноразово просив про притулок у Німеччині, проте йому відмовили і повинні були депортувати до Литви.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців виїхало за кордон та скільки повернеться після закінчення війни.