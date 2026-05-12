Был модником, а не "мажором". Семья пожизненно осужденного за убийство на фуникулере дала интервью (видео)

Мужчина признал вину, но умышленность преступления отрицает

Семья осужденного за убийство 16-летнего парня на фуникулере Артема Косова впервые прервала молчание и дала интервью. Родители и родные рассказали о том, каким был и остается, по их мнению, пожизненно осужденный мужчина.

Об этом говорится в выпуске программы "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV. Отмечается, что семья Косова решилась на интервью спустя два года после трагических событий.

Образ "убийцы" против "сына и брата"

34-летний Артем Косов, осужденный за убийство Максима Матерухина, был сотрудником Управления государственной охраны (УГО) и кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Его семья настаивает: медийный образ агрессивного "мажора" не имеет ничего общего с реальностью.

"Он был активным ребенком... кандидат в мастера спорта по дзюдо. Он с детства был хорошим, таким чутким человеком", — говорит Людмила Косова, мать.

Сестра Артема Юлия также вспоминает детство с теплотой. По ее словам, брат был модником и любил хорошо одеваться, и это во время расследования стало причиной хейта. Семья утверждает, что Артем имел безупречную репутацию на службе, но подтверждающий это документ исчез.

"Артему дали характеристику, она очень положительная. Когда я увидела, что написано об Артеме, у меня создалось впечатление, что человека сознательно уже начали обливать грязью. Потому что когда в дальнейшем мы искали ее в деле, которое было передано в суд… ее там не было", — говорит мать.

Роковой вечер: Благовещение и встреча с другом

Вечер 7 апреля 2024 года превратился в трагедию, однако Косов не планировал конфликтов и был в хорошем настроении. Более того, тогда было Благовещение, а осужденный планировал встречу с другом-военным.

"К нему приехал друг, какой-то военный с передовой, у него тоже был один выходной. Они с ним встретились, они там говорили, пожалуй, про свои какие-то боли... Артем тоже постоянно на заданиях с начала полномасштабного вторжения. Это тоже давало какое-то напряжение", — вспоминает сестра Юлия.

Конфликт в фуникулере: Версия защиты и обвинения

По словам семьи, Косов подошел к подросткам не для драки, а чтобы сделать замечания по их поведению. Однако прокуратура трактует это как намеренный поиск жертвы.

Цитата по обвинению:"Желая самоутвердиться за счет их унижения, нецензурно высказывался в их адрес, без причины избрав среди несовершеннолетних пассажиров фуникулера жертву".

При этом сам Артем вспоминает этот момент как хаос, когда он сам не понял, как все произошло.

"Последнее, что я понимал, что они упали, и его начали бить, наносить ему удары. Я даже не понимал, где тот парень делся, с которым я упал... Никаких прицельных ударов, никакого контроля последствий не было", — говорит осужденный.

Наибольший спор в суде шел вокруг действий Косова после того, как Максим получил смертельное ранение стеклом. Мужчина утверждает, что пытался спасти парня. По его словам, следствие так и не смогло объяснить, почему тот, кто по их мнению хотел убить, бегал за аптечкой и пытался спасти.

Мать Артема вспоминает: "Он сориентировался, даже в таком состоянии, что нужно бежать к этой вахтерше, брать аптечку и накладывать ему жгут. И это было сделано, есть выводы экспертов, что это было сделано профессионально".

В то же время прокуратура называет эти действия попыткой избежать ответственности.

"Действия, совершенные на месте происшествия, были ничем иным, как циничной имитацией, попыткой спасти жизнь подростка. А сейчас — не менее циничной попыткой избежать ответственности", — говорит обвинение.

Мифы о "семье мажоров" и смерти отца

По словам семьи осужденного, после трагедии на них обрушилась волна хейта и колоссальное давление. Ведь в сети постоянно называли Артема "мажором" и сыном "богатых родителей". Однако реальность другая — у семьи купленная в кредит квартира, за которую платили в течение 15 лет, а тех миллионов, которые упоминали в медиа, никто не видел.

Судебный процесс и хейт стали роковыми для родителей Артема. Ведь отец семьи скончался. При этом Артема Косова не пустили на похороны, сколько он об этом не умолял.

"У папы больное сердце было, и у мамы больное сердце. И если маму мы смогли спасти в прошлом году (перенесла инфаркт), то папу в этом году мы не смогли спасти", — говорят в семье.

Заметим, что в суде Косов признал вину в гибели ребенка, но продолжает отрицать умысел на убийство, что критически важно для пересмотра пожизненного срока.

Артем Косов сказал: "Я признаю то, что ребенок погиб в таком молодом возрасте. Мне это все очень скорбно. Я не отказываюсь от наказания, но… я не хотел этого, я не желал этого. Я не тот человек, который желает кому-то смерти (…) Я не могу вернуть людям сына. Если бы была эта возможность, я бы это сделал".

