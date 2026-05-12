Ціни за рік ще більше виросли: скільки коштують перші черешня та малина в Україні

Поки що ці плоди залишаються делікатесом

Сезон ранніх ягід в Україні стартував із космічних цін. На ринках країни кілограм черешні оцінили у суму, що більше нагадує розкішний десерт, ніж звичний літній продукт.

На ринку "Привоз" в Одесі ціна на ранню черешню складає 2500 гривень за кілограм. Про це "Телеграф" дізнався з відео, опублікованого в Telegram-каналі "Новини знижок".

Ціни на ринку Дніпра

Водночас журналісти з’ясували, що на ринках Дніпра вартість ягід дещо нижча, але все одно залишається високою. Зокрема, за лоточок малини доведеться заплатити близько 250 гривень (ймовірно близько 200-250 грамів), а кілограм черешні коштує приблизно 1800 гривень.

Ціни на малину на ринку Дніпра. Фото: "Телеграф"

Черешня на ринку “Привоз” за рекордною ціною. Фото: "Телеграф"

Попри різницю в цінах, обидва міста демонструють доволі "дорогий" сезон ранніх ягід, які традиційно мають попит на початку літа.

Що було з цінами торік

Варто зазначити, що торік на одеському "Привозі" черешню продавали по 1900 гривень за кілограм, тобто на 600 гривень дешевше. За даними місцевих пабліків, на початку весни вартість цієї ягоди була майже вдвічі меншою — близько 1000 гривень за кілограм.

Скільки коштувала черешня торік на "Привозі". Фото: "odessa_info"

Таким чином, сезон ранніх ягід в Україні традиційно стартує з високих цін, які поступово змінюються залежно від пропозиції та врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через квітневі заморозки абрикоси можуть подорожчати на 80%, а полуниця взагалі зникне з ринку.