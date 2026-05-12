Цены за год еще больше выросли: сколько стоят первые черешня и малина в Украине

Пока эти плоды остаются деликатесом

Сезон ранних ягод в Украине начался с заоблачных цен. На рынках страны килограмм черешни оценили в сумму, которая больше напоминает роскошный десерт, чем привычный летний продукт.

На рынке "Привоз" в Одессе цена на раннюю черешню составляет 2500 гривен за килограмм. Об этом "Телеграф" узнал из видео, опубликованного в Telegram-канале "Новости скидок".

Цены на рынке Днепра

В то же время, журналисты выяснили, что на рынках Днепра стоимость ягод несколько ниже, но все равно остается высокой. В частности, за лоток малины придется заплатить около 250 гривен (вероятно, около 200-250 граммов), а килограмм черешни стоит примерно 1800 гривен.

Цены на малину на рынке Днепра. Фото: "Телеграф"

Черешня на рынке "Привоз" по рекордной цене. Фото: "Телеграф"

Несмотря на разницу в ценах, оба города демонстрируют довольно "дорогой" сезон ранних ягод, традиционно пользующихся спросом в начале лета.

Что было с ценами в прошлом году

Следует отметить, что в прошлом году на одесском "Привозе" черешню продавали по 1900 гривен за килограмм, то есть на 600 гривен дешевле. По данным местных пабликов, в начале весны стоимость этой ягоды была почти вдвое меньше — около 1000 гривен за килограмм.

Сколько стоила черешня в прошлом году на "Привозе". Фото: "odessa_info"

Таким образом, сезон ранних ягод в Украине традиционно стартует с высоких цен, постепенно изменяющихся в зависимости от предложения и урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что из-за апрельских заморозков абрикосы могут подорожать на 80%, а клубника вообще исчезнет с рынка.